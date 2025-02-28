Российского журналиста вывели с брифинга Зеленского и Трампа, - СМИ
Сегодня, 28 февраля, состоялась встреча американского президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако с брифинга выставили корреспондента российского агентства ТАСС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналиста The Independent Эндрю Файнберга.
Журналист The Independent рассказал, что корреспондента российского агентства ТАСС выставили из Овального кабинета во время встречи лидеров США и Украины.
Известно, что репортер не был в утвержденном списке медиа, но каким-то образом попал на брифинг. После того, как пресс-служба Белого дома узнала о его присутствии, его немедленно вывели.
"ТАСС не было в утвержденном списке СМИ для сегодняшнего пула. Как только сотрудникам пресс-службы стало известно, что он находится в Овальном кабинете, его вывели", - рассказал Файнберг.
Визит Зеленского в США
Напомним, что сегодня, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в США.
Глава государства уже провел встречу с американскими сенаторами. Сейчас он находится в Белом доме на встрече с президентом США Дональдом Трампом.
К тому же сегодня планируется подписание соглашения по полезным ископаемым между Украиной и США. Со стороны Украины его подпишут министр иностранных дел Андрей Сибига и первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко.
Подробнее о встрече Зеленского с Трампом - в материале РБК-Украина.
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