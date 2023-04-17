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Російського політика-опозиціонера засудили до 25 років за ґратами

Фото: російський політик-опозиціонер Володимир Кара-Мурза (скріншот)
Автор: РБК-Україна

Володимира Кара-Мурзу, російського політика-опозиціонера засудили до 25 років позбавлення волі. Причина так звана "держзрада" та поширення "фейків про армію РФ".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Медіазону.

Зазначимо, 11 квітня минулого року політика Владіміра Кара-Мурзу затримали в Москві за те, що "побачивши поліцейських він змінив траєкторію руху". Склали протокол за статтею про "непокору поліцейським". Наступного дня його відправили на 15 діб до спецприймача, а згодом він став фігурантом справи про "фейки" про російську армію.

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