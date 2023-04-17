Российского политика-оппозиционера приговорили к 25 годам за решеткой

Владимира Кара-Мурзу, российского политика-оппозиционера приговорили к 25 годам лишения свободы. Причина так называемая "госизмена" и распространение "фейков об армии РФ".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Медиазону.
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Отметим, 11 апреля прошлого года политика Владимира Кара-Мурзу задержали в Москве за то, что "увидев полицейских, он изменил траекторию движения". Составили протокол по статье о "неповиновении полицейским". На следующий день его отправили на 15 суток в спецприемник, где он и стал фигурантом дела о "фейках" о российской армии.
сказал тогда он в своей речи
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