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Российского политика-оппозиционера приговорили к 25 годам за решеткой

Фото: российский политик-оппозиционер Владимир Кара-Мурза (скриншот)
Автор: РБК-Украина

Владимира Кара-Мурзу, российского политика-оппозиционера приговорили к 25 годам лишения свободы. Причина так называемая "госизмена" и распространение "фейков об армии РФ".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Медиазону.

за

Отметим, 11 апреля прошлого года политика Владимира Кара-Мурзу задержали в Москве за то, что "увидев полицейских, он изменил траекторию движения". Составили протокол по статье о "неповиновении полицейским". На следующий день его отправили на 15 суток в спецприемник, где он и стал фигурантом дела о "фейках" о российской армии.

сказал тогда он в своей речи

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