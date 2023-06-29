Російського генерала Суровікіна затримали після заколоту "вагнерівців", - FT

"Від Суровікіна, високопоставленого російського генерала, який, як відомо, мав добрі стосунки з власником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним, не було жодних повідомлень протягом кількох днів. Його затримали", - пише видання, посилаючись на трьох осіб, знайомих із цим питанням.

Втім, досі залишається незрозумілим, чи Суровікіну висунули звинувачення в участі в бунті під проводом Пригожина в суботу, чи просто затримали для допиту.

Як пише видання, члени московської еліти заявили, що глава Кремля Володимир Путін розпочав операцію з очищення верхівки служб безпеки. Оскільки диктатор намагається придушити спротив критиків, відновити порядок і свій авторитет після першої спроби державного перевороту в Росії за останні три десятиліття.

"Путін знав про [плани заколоту Пригожина] заздалегідь, як ми розуміємо, і тому міг до певної міри підготуватися. Він міг побачити, хто що робив того дня. І зараз займається чисткою", - сказав виданню західний урядовець.

Також чиновник сказав, він вважає, що Суровікін був затриманий, додавши, що "буде більше людей, яких теж це спіткає".

Зв'язки Суровікіна із "вагнерівцями"

Попри те, що Суровікіна швидко понизили в посаді (раніше він очолював війська РФ в Україні), він залишався фаворитом серед більш жорсткої провоєнної спільноти в Росії, і цієї весни почав діяти як куратор ПВК "Вагнера".

Коли конфлікт Пригожина з військовим істеблішментом у Москві загострювався, Суровікін, як вважають, виступав посередником.

Після того, як конфлікт переріс у збройне повстання проти оборонної еліти в Москві ввечері в п’ятницю, Суровікін записав коротку заяву, в якій закликав найманців "Вагнера" скласти зброю. Потім він зник.

"Його немає вдома. Ні з ним, ні з його охороною немає жодного контакту", - сказав FT у середу один із людей, знайомих із ситуацією.

Що кажуть в Кремлі

Як пишуть в ЗМІ, Суровікін також конфліктував із керівництвом Міністерства оборони щодо тактики та стратегії окупантів в Україні, що призвело до того, що Путін понизив його з посади керівника російського вторгнення лише через кілька місяців роботи.

Своєю чергою в Кремлі відмовилися відповідати на будь-які запитання щодо Суровікіна і сказали журналістам, що подібні питання має коментувати в Міноборони.

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