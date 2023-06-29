Російського генерала Суровікіна затримали після заколоту "вагнерівців", - FT

Російського генерала Сергія Суровікіна затримали після невдалого заколоту найманців ПВК "Вагнера". Його підозрюють в тому, що він обрав сторону Євгена Пригожина під час бунту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
"Від Суровікіна, високопоставленого російського генерала, який, як відомо, мав добрі стосунки з власником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним, не було жодних повідомлень протягом кількох днів. Його затримали", - пише видання, посилаючись на трьох осіб, знайомих із цим питанням.
Втім, досі залишається незрозумілим, чи Суровікіну висунули звинувачення в участі в бунті під проводом Пригожина в суботу, чи просто затримали для допиту.
Як пише видання, члени московської еліти заявили, що глава Кремля Володимир Путін розпочав операцію з очищення верхівки служб безпеки. Оскільки диктатор намагається придушити спротив критиків, відновити порядок і свій авторитет після першої спроби державного перевороту в Росії за останні три десятиліття.
"Путін знав про [плани заколоту Пригожина] заздалегідь, як ми розуміємо, і тому міг до певної міри підготуватися. Він міг побачити, хто що робив того дня. І зараз займається чисткою", - сказав виданню західний урядовець.
Також чиновник сказав, він вважає, що Суровікін був затриманий, додавши, що "буде більше людей, яких теж це спіткає".
Попри те, що Суровікіна швидко понизили в посаді (раніше він очолював війська РФ в Україні), він залишався фаворитом серед більш жорсткої провоєнної спільноти в Росії, і цієї весни почав діяти як куратор ПВК "Вагнера".
Коли конфлікт Пригожина з військовим істеблішментом у Москві загострювався, Суровікін, як вважають, виступав посередником.
Після того, як конфлікт переріс у збройне повстання проти оборонної еліти в Москві ввечері в п’ятницю, Суровікін записав коротку заяву, в якій закликав найманців "Вагнера" скласти зброю. Потім він зник.
"Його немає вдома. Ні з ним, ні з його охороною немає жодного контакту", - сказав FT у середу один із людей, знайомих із ситуацією.
Як пишуть в ЗМІ, Суровікін також конфліктував із керівництвом Міністерства оборони щодо тактики та стратегії окупантів в Україні, що призвело до того, що Путін понизив його з посади керівника російського вторгнення лише через кілька місяців роботи.
Своєю чергою в Кремлі відмовилися відповідати на будь-які запитання щодо Суровікіна і сказали журналістам, що подібні питання має коментувати в Міноборони.
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