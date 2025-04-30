Російського генерала посадили на 5 років: британська розвідка пояснила сенс репресій

Кремль використовує звинувачення в крадіжках для репресій проти критиків режиму. Корупція насправді нікого не турбує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великої Британії в Х (Twitter).

Як наголошується у зведенні, 24 квітня 2025 року російський військовий суд засудив колишнього генерал-майора Івана Попова, який раніше командував 58-ю загальновійськовою армією, до п'яти років колонії загального режиму за звинуваченням у великомасштабному шахрайстві та підробленні документів під час виконання службових обов'язків, пов'язаному з продажем військових будівельних матеріалів.

Також його позбавили військового звання, оштрафували на 800 тисяч рублів (приблизно 9,6 тисяч), а його прохання повернутися на фронт в Україні, як повідомляється, відхилили.

За даними британської розвідки, Попова відсторонили від посади командувача 58-ї армії (розгорнутої в Запорізькій області України) у липні 2023 року після того, як його приватна критика рішень російського військового керівництва щодо ведення війни стала надбанням громадськості. Згодом його заарештували в травні 2024 року за звинуваченням у шахрайстві.

"Корупція є невід'ємною частиною російської системи, де покарання частіше використовується як політичний інструмент, а не як спосіб забезпечення належного управління. Російський режим давно застосовує звинувачення в корупції - як реальні, так і вигадані - для усунення або покарання внутрішніх критиків і тих, хто викликав невдоволення впливовіших представників еліти", - зазначають у Міноборони Британії.