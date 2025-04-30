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Российского генерала посадили на 5 лет: британская разведка пояснила смысл репрессий

Россия, Среда 30 апреля 2025 13:32
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Российского генерала посадили на 5 лет: британская разведка пояснила смысл репрессий Фото: Иван Попов (wikipedia)
Автор: Александр Белоус

Кремль использует обвинения в воровстве для репрессий против критиков режима. Коррупция на самом деле никого не тревожит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Х (Twitter).

Как отмечается в сводке, 24 апреля 2025 года российский военный суд приговорил бывшего генерал-майора Ивана Попова, ранее командующего 58-й общевойсковой армией, к пяти годам колонии общего режима по обвинению в крупномасштабном мошенничестве и подделке документов при исполнении служебных обязанностей, связанным с продажей военных строительных материалов.

Также он был лишен воинского звания, оштрафован на 800 тысяч рублей (примерно 9,6 тысяч), а его просьба вернуться на фронт в Украине, как сообщается, была отклонена.

По данным британской разведки, Попов был отстранен от должности командующего 58-й армией (развернутой в Запорожской области Украины) в июле 2023 года после того, как его частная критика решений российского военного руководства по ведению войны стала достоянием общественности. Впоследствии он был арестован в мае 2024 года по обвинению в мошенничестве.

"Коррупция является неотъемлемой частью российской системы, где наказание чаще используется как политический инструмент, а не как способ обеспечения надлежащего управления. Российский режим давно применяет обвинения в коррупции - как реальные, так и вымышленные - для устранения или наказания внутренних критиков и тех, кто вызвал недовольство более влиятельных представителей элиты", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, летом 2023 года в момент контрнаступления ВСУ на юге Украины среди российского военного руководства произошел фактисекий бунт. Активным его участником был Попов. Он публично обвинил Сергея Шойгу, занимавшего пост министра обороны, в бездействии.

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