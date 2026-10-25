Російський зек мав зняти "переможне" відео, а опинився у полоні ЗСУ

Розвідник 36-ї російської бригади мав пройти з Гуляйполя до Терсянки на Запоріжжі, встановити прапор, створити видимість просування окупантів і повернутися назад.

Але замість пропагандистської картинки росіянин опинився в полоні 225-го ОШП.

На відео, опублікованому 7-м корпусом ДШВ, він розповів, що потрапив до армії з колонії, а вже за два місяці служби отримав це завдання.

Причому досвідченіші окупанти попереджали його, що відправляють "на м'ясо".