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Российский зэк должен был снять "победное" видео, а оказался в плену ВСУ

11:43 25.10.2026 Вс
2 мин
aimg Александр Мороз
Бойцы 225 ОШП "испортили" постановочное видео РФ (фото: Getty Images)

Бойцы 225-го отдельного штурмового полка пленили российского оккупанта, которого командование отправило на 20 км в украинский тыл с флагом РФ для создания пропагандистского видео.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook 7-го отдельного корпуса ДШВ.

Разведчик 36-й российской бригады должен был пройти из Гуляйполя до Терсянки под Запорожьем, установить флаг, создать видимость продвижения оккупантов и вернуться назад.

Но вместо пропагандистской картинки россиянин оказался в плену 225-го ОШП.

На видео, опубликованном 7-м корпусом ДШВ, он рассказал, что попал в армию из колонии, а уже через два месяца службы получил эту задачу.

Причем более опытные оккупанты предупреждали его, что отправляют "на мясо".

Как сообщалось ранее, Россия значительно увеличила количество иностранцев-контрактников в своей армии. Их посылают на войну против Украины.

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