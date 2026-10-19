Росія залучила майже 46 тисяч іноземців на війну проти України

Країна-агресорка значно збільшила кількість іноземців-контрактників у своїй армії. Їх посилають на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, бригадного генерала Дмитра Усова, передає "Укрінформ".

Іноземці в армії РФ

Міністерство оборони Росії масовано укладає контракти з іноземцями. Про це Усов заявив на четвертій міжнародній конференції Crimea Global. Understanding Ukraine through the South.

"На минулу конференцію ми приходили з цифрами, що до лав ЗС РФ було мобілізовано або рекрутовано 28 тисяч іноземців зі 138 країн світу. Сьогодні ми маємо вже цифру майже 46 тисяч іноземців, які підписали контракти, і це вже 151 країна світу", - каже він.

За його словами, Україна знає персональні дані кожного іноземця-контрактника армії РФ. Це його звання, військовий жетон і дата укладення контракту.

Кількість іноземців, яких РФ залучає до війни, щороку зростає. Усов зазначив, що у 2022 році було зафіксовано 94 підписані контракти, а тепер рахунок йдет на десятки тисяч.

Міноборони РФ має план цьогоріч укласти 18500 контрактів з іноземцями, а вже підписано 16168, каже Усов.

Деталі про іноземців-контрактників

До десятки країн, за рахунок яких відбулось зростання кількості завербованих іноземців, увійшли:

Індонезія,

Перу,

Сьєрра-Леоне,

Бурунді,

Чад,

Філіппіни,

Конго,

Панама,

Еквадор,

Зімбабве.

Водночас, за словами Усова, завдяки роботі українських структур, вербування громадян деяких країн вдалося скоротити або повністю зупинити.

Він також зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Сили безпеки й оборони взяли в полон громадян 59 країн світу.

За результатами опитування Координаційного штабу:

майже 50% іноземних військовополонених знали, що їдуть воювати в Україну;

що їдуть воювати в Україну; майже 47% підписали контракти, бо хочуть отримати російське громадянство;

підписали контракти, бо хочуть отримати російське громадянство; 48,8% іноземних військовополонених потрапили в полон пораненими;

потрапили в полон пораненими; майже 79% заявили про бажання повернутися до Росії, а не до країн свого громадянства.

За повідомленням Усова, іноземці-контрактники хочуть отримати обіцяні виплати за підписання контракту та проходження служби, а також передбачені пільги.

Крім того, 41% опитаних заявили, що контракт із ними укладали через військкомати та пункти набору. Усов вважає, що це свідчення системного характеру російської кампанії із залучення іноземців до війни.