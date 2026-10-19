Росія залучила майже 46 тисяч іноземців на війну проти України
Країна-агресорка значно збільшила кількість іноземців-контрактників у своїй армії. Їх посилають на війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, бригадного генерала Дмитра Усова, передає "Укрінформ".
Іноземці в армії РФ
Міністерство оборони Росії масовано укладає контракти з іноземцями. Про це Усов заявив на четвертій міжнародній конференції Crimea Global. Understanding Ukraine through the South.
"На минулу конференцію ми приходили з цифрами, що до лав ЗС РФ було мобілізовано або рекрутовано 28 тисяч іноземців зі 138 країн світу. Сьогодні ми маємо вже цифру майже 46 тисяч іноземців, які підписали контракти, і це вже 151 країна світу", - каже він.
За його словами, Україна знає персональні дані кожного іноземця-контрактника армії РФ. Це його звання, військовий жетон і дата укладення контракту.
Кількість іноземців, яких РФ залучає до війни, щороку зростає. Усов зазначив, що у 2022 році було зафіксовано 94 підписані контракти, а тепер рахунок йдет на десятки тисяч.
Міноборони РФ має план цьогоріч укласти 18500 контрактів з іноземцями, а вже підписано 16168, каже Усов.
Деталі про іноземців-контрактників
До десятки країн, за рахунок яких відбулось зростання кількості завербованих іноземців, увійшли:
- Індонезія,
- Перу,
- Сьєрра-Леоне,
- Бурунді,
- Чад,
- Філіппіни,
- Конго,
- Панама,
- Еквадор,
- Зімбабве.
Водночас, за словами Усова, завдяки роботі українських структур, вербування громадян деяких країн вдалося скоротити або повністю зупинити.
Він також зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Сили безпеки й оборони взяли в полон громадян 59 країн світу.
За результатами опитування Координаційного штабу:
- майже 50% іноземних військовополонених знали, що їдуть воювати в Україну;
- майже 47% підписали контракти, бо хочуть отримати російське громадянство;
- 48,8% іноземних військовополонених потрапили в полон пораненими;
- майже 79% заявили про бажання повернутися до Росії, а не до країн свого громадянства.
За повідомленням Усова, іноземці-контрактники хочуть отримати обіцяні виплати за підписання контракту та проходження служби, а також передбачені пільги.
Крім того, 41% опитаних заявили, що контракт із ними укладали через військкомати та пункти набору. Усов вважає, що це свідчення системного характеру російської кампанії із залучення іноземців до війни.
Раніше РБК-України писало, що контрактники Росії намагаються у різний спосіб уникати можливого перекидання на передову в Україні та участі у штурмах. Про це заявили у Головному управлінні розвідки.
Крім того, у Росії поширюється прихована мобілізація. Насильницькі затримання та примус до підписання контракту з Міноборони стали звичайною справою.