Російський ВПК розбирає на запчастини холодильники - Британія в ООН

Він нагадав, що Росія втратила більше половини територій, яку захопила з лютого 2022 року, і п'яту частину свого Чорноморського флоту.

"Зараз російська оборонна промисловість розбирає на запчастини холодильники. Вона замовляє зброю у КНДР, порушуючи численні резолюції, ухвалені в цьому залі, за вказівкою російського міністра закордонних справ. Купуючи і використовуючи іранські безпілотники, обидві держави порушують резолюцію Ради Безпеки", - зазначив Каріукі.

Він також нагадав, що в той час, як минулого тижня представники України, Великої Британії та близько 80 інших країн відвідували Всесвітній економічний форум у Давосі, заступник голови Ради національної безпеки Росії заявив, що мир неможливий, доки існує незалежна держава Україна.

"Це не мир. Це підкорення, яке загрожує самому існуванню України як держави і відкриває нову еру глобальної нестабільності. Ось чому Велика Британія буде продовжувати поповнювати систему протиповітряної оборони України, щоб допомогти їй захистити своє цивільне населення від жорстоких атак. Безпека України має значення для глобальної безпеки", - сказав постпред Великої Британії при ООН.

Допомога України від Великої Британії

У понеділок, 22 січня, президент США Джо Байден обговорив із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком низку питань, зокрема допомогу Україні та ситуацію на Близькому Сході.

12 січня прем'єр Британії Ріші Сунак під час свого візиту до Києва підписав з президентом Володимиром Зеленським угоду про гарантії безпеки.

Британія стала першою країною, яка підписала з Україною подібний документ. Стартували переговори щодо аналогічних угод з Румунією, Польщею та США.

20 грудня відбувся другий раунд переговорів щодо гарантій безпеки між Україною та Британією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.