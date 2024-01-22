Байден обговорив із Сунаком нагальну потребу в підтримці України

Президент США Джо Байден обговорив із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком низку питань, зокрема допомогу Україні та ситуацію на Близькому Сході.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки та оборони Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг .

" Лідери говорили про нагальну потребу в додатковому фінансуванні та підтримці України у війні з Росією", - розповів Кірбі.

Зі слів представника Білого дому, Байден та Сунак обговорили також ситуацію в Червоному морі, зокрема необхідність продовження міжнародного багатостороннього підходу до підриву потенціалу єменських хуситів.

Американський лідер та глава британського уряду також говорили про необхідність скоротити кількість жертв серед цивільного населення та збільшити потік гуманітарної допомоги в Газу.

Допомога Україні від Британії та США

США і Британія одні з основних союзників України з початку повномасштабного вторгнення РФ. Українські військові вже отримали від партнерів багатомільярдні пакети як економічної так і військової допомоги.

Також 12 січня прем'єр Британії Ріші Сунак під час свого візиту до Києва підписав з президентом України Володимиром Зеленським угоду про гарантії безпеки. Таким чином, Британія стала першою країною, яка підписала подібну угоду з Україною.

Більш детально про документ - у матеріалі РБК-Україна.

Ще у жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав до Конгресу законопроєкт, що передбачає виділення 106 млрд доларів. З цієї суми на Україну пропонувалося виділити 61,3 млрд.

Однак 6 грудня республіканці заблокували початок дебатів щодо законопроєкту в Сенаті.

12 січня у Білому домі заявили, що допомогу Україні призупинено до схвалення Конгресом нового фінансування.