UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У російській Вологді велика пожежа, спалахнуло одне з підприємств (відео)

Фото: у російській Вологді спалахнуло одне з підприємств (t.me/mchs_official)
Автор: Марія Кучерявець

У російському місті Вологда сьогодні спалахнула пожежа на підприємстві деревообробки. Вогонь охопив площу 800 кв.м.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Онлайн Вологда".

"Сьогодні близько 11:00 сталася пожежа на підприємстві деревообробки на вулиці Елеваторна, 43. Коли пожежно-рятувальні підрозділи прибули на місце події, спостерігалося сильне задимлення приміщення та горіння на покрівлі", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що через пожежу з будівлі евакуювали півсотні людей. Постраждалих нібито немає.

У ліквідації вогню залучено 12 одиниць техніки та 32 особи. Як згодом повідомили в обласному управлінні МНС, відкритий вогонь було ліквідовано.

Нагадаємо, нещодавно в підмосковних Люберцях спалахнула масштабна пожежа. Там загорівся цех з утилізації пластику та гуми.

Додамо, перед цим в російському Дзержинську спалахнула масштабна пожежа на підприємстві з виробництва пластмас.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяПожежа