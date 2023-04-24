В российской Вологде крупный пожар, вспыхнуло одно из предприятий (видео)

"Сегодня около 11:00 произошел пожар на предприятии деревообработки по улице Элеваторная, 43. Когда пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия, наблюдалось сильное задымление помещения и горение на кровле", - говорится в сообщении.

Указано, что из-за пожара из здания эвакуировали полсотни человек. Пострадавших якобы нет.

К ликвидации огня привлечены 12 единиц техники и 32 человека. Как впоследствии сообщили в областном управлении МЧС, открытый огонь был ликвидирован.

Напомним, недавно в подмосковных Люберцах вспыхнул масштабный пожар. Там загорелся цех по утилизации пластика и резины.

Добавим, перед этим в российском Дзержинске вспыхнул масштабный пожар на предприятии по производству пластмасс.

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