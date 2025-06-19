Російський Волгоград атакували дрони: це паралізувало аеропорт

Атаки на Волгоградський НПЗ

Нагадаємо, що у Волгоградській області знаходиться нафтопереробний завод, який неодноразово був атакований. Так, 12 травня 2024 року у мережі повідомляли про атаку на Волгоградський НПЗ, там виникла пожежа.

Також, за даними джерел РБК-Україна, у лютому 2025 року дрони СБУ та ССО атакували Волгоградський НПЗ та Астраханський газопереробний завод.

На заводі у Волгоградській області було пошкоджено установки первинної переробки. Цей НПЗ переробляє майже 6% всієї нафти в Росії.

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