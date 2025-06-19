Российский Волгоград атаковали дроны: это парализовало аэропорт

Атаки на Волгоградский НПЗ

Напомним, что в Волгоградской области находится нефтеперерабатывающий завод, который неоднократно был атакован. Так, 12 мая 2024 года в сети сообщали об атаке на Волгоградский НПЗ, там возник пожар.

Также, по данным источников РБК-Украина, в феврале 2025 года дроны СБУ и ССО атаковали Волгоградский НПЗ и Астраханский газоперерабатывающий завод.

На заводе в Волгоградской области были повреждены установки первичной переработки. Этот НПЗ перерабатывает почти 6% всей нефти в России.

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