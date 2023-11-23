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Російський "воєнкор" відомого пропагандистського каналу загинув під час зйомки фейків про ЗСУ

Запорізька область, Четвер 23 листопада 2023 11:51
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Російський "воєнкор" відомого пропагандистського каналу загинув під час зйомки фейків про ЗСУ Фото: російський пропагандист Борис Максудов (відео-скріншот)
Автор: Ярослава Борзова

Під час атаки дронів на тимчасово окупованій території України отримав осколкове поранення пропагандист-"воєнкор" Борис Максудов. Від отриманої травми він загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Медуза".

Відомо, що під час зйомки чергового фейкового пропагандистського сюжету про ЗСУ в Запорізькій області Максудов потрапив під обстріл та отримав осколкове поранення.

"Уламкові поранення отримав кореспондент "Росії 24" Борис Максудов, його евакуювали, загрози життю немає", - повідомило напередодні Міноборони РФ.

Втім на ранок 23 листопада стало відомо, що пропагандист все-таки помер. Зазначається, що він "працював" на окупованих територіях України з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Ліквідація російських пропагандистів

Варто зазначити, що смерть російських пропагандистів з початку повномасштабної війни РФ проти України набула масового характеру.

Так, влітку внаслідок обстрілу на окупованій частині Запорізької області загинув воєнкор "РИА Новости" Ростислав Журавльов.

За кілька днів до цього стало відомо про загибель російського воєнкора Михайла Лучина. Він брав участь в російському штурмі поблизу Красногорівки.

На додаток, російських пропагандистів ліквідують навіть на території РФ. Так, у Санкт-Петербурзі напочатку квітня стався вибух в одному з кафе. В результаті вибуху загинув пропагандист Владлен Татарський.

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