Российский "военкор" известного пропагандистского канала погиб во время съемки фейков о ВСУ

Во время атаки дронов на временно оккупированной территории Украины получил осколочное ранение пропагандист-"военкор" Борис Максудов. От полученной травмы он скончался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Медуза".

Известно, что во время съемки очередного фейкового пропагандистского сюжета о ВСУ в Запорожской области Максудов попал под обстрел и получил ранение. "Обломочные ранения получил корреспондент "России 24" Борис Максудов, его эвакуировали, угрозы жизни нет", - сообщило накануне Минобороны РФ. Впрочем, на утро 23 ноября стало известно, что пропагандист все же умер. Отмечается, что он "работал" на оккупированных территориях Украины с начала полномасштабного вторжения РФ.