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Российский "военкор" известного пропагандистского канала погиб во время съемки фейков о ВСУ

Запорожская область, Четверг 23 ноября 2023 11:51
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Российский "военкор" известного пропагандистского канала погиб во время съемки фейков о ВСУ Фото: российский пропагандист Борис Максудов (видео-скриншот)
Автор: Ярослава Борзова

Во время атаки дронов на временно оккупированной территории Украины получил осколочное ранение пропагандист-"военкор" Борис Максудов. От полученной травмы он скончался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Медуза".

Известно, что во время съемки очередного фейкового пропагандистского сюжета о ВСУ в Запорожской области Максудов попал под обстрел и получил ранение.

"Обломочные ранения получил корреспондент "России 24" Борис Максудов, его эвакуировали, угрозы жизни нет", - сообщило накануне Минобороны РФ.

Впрочем, на утро 23 ноября стало известно, что пропагандист все же умер. Отмечается, что он "работал" на оккупированных территориях Украины с начала полномасштабного вторжения РФ.

Ликвидация российских пропагандистов

Стоит отметить, что смерть российских пропагандистов с начала полномасштабной войны РФ против Украины приобрела массовый характер.

Так, летом в результате обстрела на оккупированной части Запорожской области погиб военкор "РИА Новости" Ростислав Журавлев.

За несколько дней до этого стало известно о гибели российского военкора Михаила Лучина. Он участвовал в российском штурме вблизи Красногоровки.

Более того, российские пропагандисты ликвидированы даже на территории РФ. Так, в Санкт-Петербурге в начале апреля произошел взрыв в одном из кафе. В результате взрыва погиб пропагандист Владлен Татарский.

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