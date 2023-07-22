В Росії заявили про загибель свого пропагандиста на фронті

На окупованій частині Запорізької області сьогодні під обстріл потрапили російські пропагандисти. Один з них - воєнкор "РИА Новости" Ростислав Журавльов - загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ та Міноборони РФ.

Першими про загибель пропагандиста почали повідомляти російські ЗМІ та Telegram-канали. Також була інформація про поранення ще декількох російських воєнкорів.

Пізніше Міноборони окупантів підтвердило інформацію та розповіло деталі. Як стверджують в РФ, під обстріл потрапили "журналісти" пропагандистських агентств "РИА Новости" та "Известия".

В результаті загинув Журавльов, а ще троє російський пропагандистів отримали поранення. Їх травми середньої тяжкості, але, як стверджують окупанти, життю пропагандистів нічого вже не загрожує. Серед поранених і фотокореспондент "РИА Новости" Костянтин Михальчевський.

Хто такий Ростислав Журавльов

Пропагандист російського "РИА Новости" Журавльов брав участь в агресії РФ проти України ще з 2014 року. Ще на початку березня 2014 року він перебував в Донецьку та разом з терористом Павлом Губарєвим штурмував Донецьку ОДА. Брав участь і в бойових діях та публікував на своїх сторінках у соцмережах відповідні фото.

Фото: Журавльов брав участь у війні проти України (facebook.com/den.kazansky)

Сьогодні ж він перебував на захопленій росіянами території Запорізької області нібито для зйомки репортажу про застосування касетних снарядів українськими військовими. Після того, як США оголосили про надання Україна такого виду снарядів, росіянам по всій лінії фронту ввижаються "прильоти касет".

Загибель роспропагандистів на фронті

Це вже другий за тиждень загиблий на фронті російський пропагандист. За кілька днів до цього стало відомо про загибель російського воєнкора Михайла Лучина, який вів канал "Миша на Донбассе". Він брав участь в російському штурмі поблизу Красногорівки.