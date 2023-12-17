Російський військовий звинуватив Путіна у брехні щодо статусу ПВК, - ISW

Інструктор російського штурмового підрозділу "Шторм-Z" натякнув, що російський диктатор Володимир Путін під час "Прямої лінії" 14 грудня збрехав про неврегульований статус приватних військових компаній (ПВК) у контексті суттєвого адміністративного контролю держави над ПВК та іншими нерегулярними формуваннями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

У звіті зазначається, що інструктор процитував заяву Путіна про те, що держава не може враховувати елементи незаконних ПВК, що воюють в Україні, оскільки вони підписують контракти безпосередньо з керівництвом цих приватних компаній. Це начебто ускладнює можливість Росії надавати статуси ветеранів та державні пільги.

Інструктор зазначив, що у квітні 2023 року Держдума Росії вже ухвалила законопроєкт, що дозволяє державі визнавати ветеранами всіх осіб, які воювали в Україні. На його думку, це робить державу відповідальною за надання статусу ветерана всім учасникам бойових дій - навіть якщо ПВК технічно є незаконними.

"Заява інструктора також була, ймовірно, відповіддю на заключне зауваження Путіна про те, що Росії, ймовірно, доведеться скоригувати законодавство, щоб врахувати персонал ПВК. Інструктор зазначив, що хоча приватні військові компанії, добровольчі формування та інші нерегулярні сили можуть виглядати як "ціла розсип якихось туманних і незрозумілих структур", Міноборони РФ та інші російські установи враховують ці війська, коли вони підписують контракти або заповнюють певні анкети перед тим, як потрапити до нерегулярних підрозділів", - йдеться у звіті ISW.

Інструктор також зазначив, що Росія має документацію про більшість особового складу, який вступає до добровольчих формувань за добровільним контрактом та що російські чиновники покращили документацію після початку кампанії формалізації у 2023 році.

Крім того, інструктор піддав сумніву твердження Путіна про те, що більшість бійців ПВК отримують за свою службу грошову винагороду, і додав, що державні структури встановлюють грошові виплати для нерегулярних формувань. За словами інструктора, головними проблемами є те, що Кремль не поставив перед чиновниками Міноборони завдання забезпечити отримання іррегулярними силами обіцяних виплат, а також те, що російська система призову на військову службу намагається обліковувати російські регулярні війська без іррегулярних сил.

Іррегулярні добровольчі формування

Інструктор "Шторм-Z" також зауважив, що у 2023 році Росія почала поповнювати добровольчі формування, які діють як іррегулярні сили поряд зі Збройними силами РФ, контрактниками, мобілізованими і засудженими. Це свідчить, що Росія має істотний адміністративний контроль над нерегулярними силами, враховуючи той факт, що мобілізовані та контрактники є частиною Збройних сил агресора і не можуть служити у добровольчих формуваннях без директиви Міноборони РФ.

"Кремль має помилувати засуджених, щоб вони могли служити в добровольчих формуваннях. Спостереження інструктора не тільки зводять нанівець зусилля Путіна дистанціюватися від свого рішення розширити нерегулярні сили для підтримки війни в Україні, але й підтверджують попередні розслідування ЗМІ щодо контролю Кремля над нерегулярними силами. ISW регулярно оцінює, що масштабна криптомобілізаційна кампанія Путіна, спрямована на уникнення оголошення повномасштабної мобілізації, покладає на Росію довгострокову фінансову відповідальність - відповідальність, яку Путін намагається применшити", - йдеться у звіті.

Російські приватні компанії у війні проти України

Раніше Інститут вивчення війни повідомив, що російське військове командування заборонило солдатам і офіцерам використовувати цивільні автотранспортні засоби у військових цілях. Заборона покликана мінімізувати випадки дезертирства й ускладнити варіанти для неузгодженого з командуванням відступу з позицій.

Також російське командування намагається розширити бойову міць армії без проведення загальної мобілізації. Влада Удмуртії створює іррегулярні формування для посилення лінії фронту в Україні.

Крім того Москва хоче направити для участі у війні проти України нелегальних мігрантів, що опинилися в РФ через провокації на російсько-фінському кордоні.

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