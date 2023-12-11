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Бояться втечі? У РФ, ймовірно, заборонили військовим їздити на цивільних авто, - ISW

Понеділок 11 грудня 2023 05:13
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Бояться втечі? У РФ, ймовірно, заборонили військовим їздити на цивільних авто, - ISW Фото: влада РФ, ймовірно, заборонила військовим їздити на цивільних авто (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російське військове командування, ймовірно, запровадило заборону для солдатів і офіцерів на використання цивільних транспортних засобів у військових цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Повідомляється, що військову прокуратуру намагалися конфіскувати всі позашляховики марки УАЗ в одному з підрозділів морської піхоти, але офіцери цього підрозділу переконали чиновників дозволити зберегти транспортні засоби.

Зазначається, що заборона використання цивільної техніки у військових цілях може утруднити пересування російських військових, постачання припасів і боєприпасів, а також евакуацію поранених і, отже, зрештою деморалізувати військовослужбовців. Передбачається, що така заборона пов'язана зі спробами мінімізувати випадки дезертирства та ускладнити варіанти для неузгодженого з командуванням відступу з позицій.

Ключові висновки ISW :

  • Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова наголосила, що цілі РФ в Україні не змінилися, повторивши вимогу Кремля щодо територіальних вимог Росії.
  • Кремль продовжує виражати зростаючу антиізраїльську позицію у війні між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС, незважаючи на вдаваний інтерес до ролі нейтрального арбітра у конфлікті.
  • Російська військова влада у Вірменії, ймовірно, намагається зберегти військову владу над Вірменією на тлі погіршення вірмено-російських відносин.
  • Російські війська продовжили наступальні дії у районі Бахмута і Авдіївки, і на окремих ділянках просунулися вперед.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники заборонили з 1 січня 2024 року рух автотранспорту з українськими номерами на тимчасово окупованих територіях.

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