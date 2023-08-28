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Російський винищувач супроводжував американський безпілотник над Чорним морем

Понеділок 28 серпня 2023 00:49
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Російський винищувач супроводжував американський безпілотник над Чорним морем Фото: винищувач Су-30 РФ супроводжував MQ-9A Reaper США (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росія заявила, що знову підняла винищувач Су-30, щоб супроводжувати американський безпілотник MQ-9A Reaper над акваторією Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.

Так, 27 серпня російські засоби контролю повітряного простору виявили повітряну ціль в акваторії Чорного моря - вона нібито наближалась до державного кордону РФ. З'ясувалось, що це був БпЛА MQ-9A Reaper ВПС США.

Для "недопущення порушення кордону" в повітря підняли винищувач Су-30.

"При наближенні російського винищувача іноземний розвідувальний БПЛА виконав розворот від державного кордону Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Провокації РФ в Чорному морі

Нагадаємо, що у березні цього року російський Су-27 збив американський дрон MQ-9 Reaper в акваторії Чорного моря. Через кілька днів США відновили польоти розвідувальних безпілотників в цій зоні.

А нещодавно, 5 серпня, РФ теж заявляла про нібито загрозу передину держкордону американським БпЛА - тоді винищувач Су-30 також піднявся, щоб "супроводжувати" його.

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