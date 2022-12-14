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Російський ветеран з хет-триком оформив ювілей і очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

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Чикаго, Середа 14 грудня 2022 11:54
Російський ветеран з хет-триком оформив ювілей і очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Алєксандр Овечкін закинув усі 800 шайб у НХЛ за "Вашингтон" (facebook.com/Capitals)
Автор: Антон Федорців

Головною зіркою ігрового дня в Національній хокейній лізі став вінгер "Вашингтон Кепіталз" Алєксандр Овечкін. Він підкорив рубіж 800 шайб у кар'єрі за океаном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

37-річний росіянин трьома шайбами доклався до перемоги над "Чикаго" (7:3). Саме ветеран відкрив рахунок, пробивши з другої спроби Мразека в атаці другим темпом.

Згодом Овечкін подвоїв перевагу "Вашингтона", добивши в більшості "диск" у ворота з "п'ятака". А на старті третього періоду російський хокеїст знову опинився в потрібному місці в потрібний час і завершив затяжку атаку "Кепіталз" за участі Манти та Кузнєцова.

Цей гол став для Овечкіна особливим. Тепер в активі капітана столичної команди 800 шайб за кар'єру в НХЛ. Нинішній сезон – 18-й для росіянина в складі "Вашингтона". Овечкін іде третім у списку бомбардирів ліги всіх часів, відстаючи від легендарного Горді Хоу всього на шайбу. У лідерах – Вейн Гретцкі (894 шайби).

До трійки зірок вечора потрапили форвард "Едмонтона" Зак Гайман і вінгер "Бостона" Джейк Дебраск. Перший закинув 3 шайби та віддав асист у протистоянні з "Нешвіллом" (6:3). Натомість другий оформив дубль проти "Айлендерс" (4:3 ОТ).

До слова, напередодні три воротарі сформували топ зірок дня Національної хокейної ліги.

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