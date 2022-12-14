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Российский ветеран с хет-триком оформил юбилей и возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

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Чикаго, Среда 14 декабря 2022 11:54
Российский ветеран с хет-триком оформил юбилей и возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Александр Овечкин забросил все 800 шайб в НХЛ в составе "Вашингтона" (facebook.com/Capitals)
Автор: Антон Федорцив

Главной звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге стал вингер "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Он покорил рубеж в 800 шайб в карьере за океаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

37-летний россиянин тремя шайбами приложился к победе над "Чикаго" (7:3). Именно ветеран открыл счет, пробив со второй попытки Мразека в атаке вторым темпом.

Впоследствии Овечкин удвоил преимущество "Вашингтона", добив в большинстве "диск" в ворота с "пятака". А на старте третьего периода российский хоккеист снова оказался в нужном месте в нужное время и завершил затяжную атаку "Кэпиталз" с участием Манты и Кузнецова.

Этот гол стал для Овечкина особенным. Теперь в активе капитана столичной команды 800 шайб за карьеру в НХЛ. Нынешний сезон – 18-й для россиянина в составе "Вашингтона". Овечкин идет третьим в списке бомбардиров лиги всех времен, отставая от легендарного Горди Хоу всего на шайбу. В лидерах – Уэйн Гретцки (894 шайбы).

В тройку звезд вечера попали форвард "Эдмонтона" Зак Хайман и вингер "Бостона" Джейк Дебраск. Первый забросил 3 шайбы и отдал ассист в противостоянии с "Нэшвиллом" (6:3). В свою очередь второй оформил дубль против "Айлендерс" (4:3 ОТ).

К слову, накануне три вратаря сформировали топ звезд дня Национальной хоккейной лиги.

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