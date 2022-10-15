У російській Удмуртії вдруге з початку війни підпалили військкомат

Інцидент стався у російському місті Воткінськ в ніч на 14 жовтня. Мер міста заявив, що невідомі проникли на територію військкомату, розбили вікно на першому поверсі та кинули пляшку із займистою сумішшю.

В результаті виникла пожежа, яку загасив охоронець. Під час тушіння пошкодилася стіна, а деякі документи залило водою.

За даним ЗМІ, з початку повномасштабного вторгнення в Удмуртії двічі підпалювали військкомату. Перший випадок стався у кінці травня у селищі Ігма.

Всього після початку мобілізації в Росії зафіксували 25 випадків атак на адміністративні будівлі та військкомати.

У Росії посилюють охорону військкоматів

Сьогодні у РФ повідомили, що Росгвардія посилила охорону військкоматів. Причиною цього назвали почастішанням випадків нападів на них.

"У зв'язку з нападами, що почастішали на військкомати, Росгвардією вжито заходів щодо їх захисту", - заявив депутат Держдуми Росії Алєксандр Хінштейн.