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В российской Удмуртии второй раз с начала войны подожгли военкомат

Фото: в России подожгли еще один военкомат (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В российской республике Удмуртия неизвестные подожгли военкомат. При тушении пожара были повреждены некоторые документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Инцидент произошел в российском городе Воткинск в ночь на 14 октября. Мэр города заявил, что неизвестные проникли на территорию военкомата, разбили окно на первом этаже и бросили бутылку с горючей смесью.

В результате возник пожар, который потушил охранник. Во время тушения была повреждена стена, а некоторые документы залило водой.

По данным СМИ, с начала полномасштабного вторжения в Удмуртии дважды поджигали военкомат. Первый случай произошел в конце мая в поселке Игма.

Всего после начала мобилизации в России зафиксировали 25 случаев атак на административные здания и военкоматы.

В России усиливают охрану военкоматов

Сегодня в РФ сообщили, что Росгвардия усилила охрану военкоматов. Причиной этого назвали учащение случаев нападений на них.

"В связи с участившимися нападениями на военкоматы Росгвардией приняты меры по их защите", - заявил депутат Госдумы России Александр Хинштейн.

Напомним, что вчера российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы мобилизация в России завершится через две недели.

При этом аналитики ISW считают, что такими заявлениями Путин пытается освободить бюрократическую пропускную способность для обычного осеннего призыва, который начнется 1 ноября.

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