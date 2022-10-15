В российской Удмуртии второй раз с начала войны подожгли военкомат

Инцидент произошел в российском городе Воткинск в ночь на 14 октября. Мэр города заявил, что неизвестные проникли на территорию военкомата, разбили окно на первом этаже и бросили бутылку с горючей смесью.

В результате возник пожар, который потушил охранник. Во время тушения была повреждена стена, а некоторые документы залило водой.

По данным СМИ, с начала полномасштабного вторжения в Удмуртии дважды поджигали военкомат. Первый случай произошел в конце мая в поселке Игма.

Всего после начала мобилизации в России зафиксировали 25 случаев атак на административные здания и военкоматы.

В России усиливают охрану военкоматов

Сегодня в РФ сообщили, что Росгвардия усилила охрану военкоматов. Причиной этого назвали учащение случаев нападений на них.

"В связи с участившимися нападениями на военкоматы Росгвардией приняты меры по их защите", - заявил депутат Госдумы России Александр Хинштейн.