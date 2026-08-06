Російський удар зруйнував склад Bosch, уся продукція знищена

Удари РФ по бізнесу в Україні

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня Росія здійснила чергову ракетно-дронову атаку, застосувавши балістику. Основний удар припав на Київщину, де загинули люди, а під вогнем опинилися логістичні хаби та склади низки компаній.

Зокрема, зруйновані склади "Епіцентру", ROZETKA, "Сільпо", NOVUS, "Нової пошти" й не тільки.

Після масованої атаки РФ по логістичній інфраструктурі Києва та області деякі українські бізнеси вже заявляють про мільярдні збитки, а уряд готує термінові рішення для підтримки компаній. Експерти попереджають: наслідки можуть відчути й звичайні покупці.

Якими є масштаби втрат компаній, чи загрожує Україні дефіцит окремих товарів і як бізнес намагається зберегти постачання, - читайте в матеріалі РБК-Україна.