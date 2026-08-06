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Російський удар зруйнував склад Bosch, уся продукція знищена

12:25 06.08.2026 Чт
2 хв
Чи є постраждалі та які збитки компанії?
aimg Тетяна Степанова
Фото: російський удар зруйнував склад із продукцією Bosch в Україні (facebook.com/BoschUA)

Унаслідок російської атаки у ніч на 5 серпня були зруйновано складські приміщення логістичного партнера Bosch Ukraine. Уся продукція, яка перебувала на складі, знищена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

"Внаслідок чергової російської атаки було зруйновано складські приміщення нашого логістичного партнера, де зберігалася продукція Bosch різних бізнес-напрямів, зокрема для мобільності, споживчих товарів та промислових технологій", - повідомили у компанії.

Ніхто зі співробітників логістичного партнера та компанії Bosch не постраждав.

За попередньою інформацією, уся продукція Bosch, що перебувала на складі, була знищена.

"Разом із нашим логістичним партнером ми вже працюємо над оцінкою наслідків та рішеннями, які дозволять забезпечити безперервність бізнес-процесів і виконання наших зобов’язань перед клієнтами та партнерами", - додали в пресслужбі.

Удари РФ по бізнесу в Україні

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня Росія здійснила чергову ракетно-дронову атаку, застосувавши балістику. Основний удар припав на Київщину, де загинули люди, а під вогнем опинилися логістичні хаби та склади низки компаній.

Зокрема, зруйновані склади "Епіцентру", ROZETKA, "Сільпо", NOVUS, "Нової пошти" й не тільки.

Після масованої атаки РФ по логістичній інфраструктурі Києва та області деякі українські бізнеси вже заявляють про мільярдні збитки, а уряд готує термінові рішення для підтримки компаній. Експерти попереджають: наслідки можуть відчути й звичайні покупці.

Якими є масштаби втрат компаній, чи загрожує Україні дефіцит окремих товарів і як бізнес намагається зберегти постачання, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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