Российский удар разрушил склад Bosch, вся продукция уничтожена

"В результате очередной российской атаки были разрушены складские помещения нашего логистического партнера, где хранилась продукция Bosch разных бизнес-направлений, в том числе для мобильности, потребительских товаров и промышленных технологий", - сообщили в компании.

Никто из сотрудников логистического партнера и Bosch не пострадал.

По предварительной информации, находившаяся на складе вся продукция Bosch была уничтожена.

"Вместе с нашим логистическим партнером мы уже работаем над оценкой последствий и решениями, позволяющими обеспечить непрерывность бизнес-процессов и выполнение наших обязательств перед клиентами и партнерами", - добавили в пресс-службе.