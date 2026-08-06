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Российский удар разрушил склад Bosch, вся продукция уничтожена

12:25 06.08.2026 Чт
2 мин
Есть ли пострадавшие и какие убытки компании?
aimg Татьяна Степанова
Фото: российский удар разрушил склад с продукцией Bosch в Украине (facebook.com/BoschUA)

В результате российской атаки в ночь на 5 августа были разрушены складские помещения логистического партнера Bosch Ukraine. Вся находившаяся на складе продукция уничтожена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"В результате очередной российской атаки были разрушены складские помещения нашего логистического партнера, где хранилась продукция Bosch разных бизнес-направлений, в том числе для мобильности, потребительских товаров и промышленных технологий", - сообщили в компании.

Никто из сотрудников логистического партнера и Bosch не пострадал.

По предварительной информации, находившаяся на складе вся продукция Bosch была уничтожена.

"Вместе с нашим логистическим партнером мы уже работаем над оценкой последствий и решениями, позволяющими обеспечить непрерывность бизнес-процессов и выполнение наших обязательств перед клиентами и партнерами", - добавили в пресс-службе.

Удары РФ по бизнесу в Украине

Напомним, в ночь на 5 августа Россия совершила очередную ракетно-дроновую атаку, применив баллистику. Основной удар пришелся на Киевщину, где погибли люди, а под огнем оказались логистические хабы и склады ряда компаний.

В частности, разрушены склады "Эпицентра", ROZETKA, "Сильпо", NOVUS, "Новой почты" и не только.

После массированной атаки РФ по логистической инфраструктуре Киева и области некоторые украинские бизнесы уже заявляют о миллиардных убытках, а правительство готовит срочные решения по поддержке компаний. Эксперты предупреждают: последствия могут ощутить и обычные покупатели.

Каковы масштабы потерь компаний, угрожает ли Украине дефицит отдельных товаров и как бизнес пытается сохранить поставки, - читайте в материале РБК-Украина.

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