Російський удар знищив інсталяцію Нікіти Кадана про поранення і протезування ветеранів

Атака на склад

За словами художника, росіяни влучили у склад наприкінці липня. Відтоді команда проєкту кілька разів намагалася потрапити до руїн, щоб врятувати можливі залишки роботи, але доступ до об'єкта залишається обмеженим через нестабільність конструкції.

"Судячи зі стану самих руїн, немає жодних підстав вірити, що будь-яка частина твору могла б вціліти", - написав Кадан.

Про що була "Нова цілісність"

Нікіта Кадан створив проєкт на замовлення Ribbon International. У квітні його презентували в київському Павільйоні культури.

"Нова цілісність" - виставка про втрату, відновлення та зміну уявлень про образ тіла. Робота художника осмислює досвід поранення, ампутації, протезування та реабілітації.

Інсталяцію супроводжував звуковий ландшафт Клеменса Пула, створений на основі свідчень чотирьох ветеранів, яких опитала соціологиня Софія Лавренюк.

Інсталяція "Нова цілісність" Нікіти Кадана (фото: instagram.com.nikita.kadan)

Раніше стало відомо, що на цьому ж складі зберігалася робота китайського художника та активіста Ай Вейвея "Три ідеально пропорційні сфери та камуфляжна форма, пофарбовані в білий колір" (Three Perfectly Proportioned Spheres and Camouflage Uniforms Painted White). Вона також була знищена внаслідок російського удару.