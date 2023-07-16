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Російський удар по Степногірську Запорізької області: кількість постраждалих зросла двічі

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Неділя 16 липня 2023 10:53
Російський удар по Степногірську Запорізької області: кількість постраждалих зросла двічі Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Степногірську Запорізької області зросла двічі. Наразі відомо про 7 цивільних, які отримали поранення.

Про це розповів голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Підсумовуючи наслідки ворожих ударів по регіону 15 липня, Малашко нагадав й про удар з РСЗВ по Степногірську. Станом на зараз відомо про 7 постраждалих:

  • жінки 62, 66, 68 років;
  • чоловіки 37, 60, 61 та 68 років.

Ситуація в Запорізькій області

З початку повномасштабного вторгнення Росії частина регіону поки що перебуває під окупацією. Ворог регулярно завдає удари по підконтрольній Україні частині області.

Як розповів Малашко, лише за минулу добу ворог завдав 52 удари по 13 населеним пунктам Запорізької області. Також зафіксовано 48 обстрілів в Гуляйполі, Залізничному, Гуляйпільському, Новодарівці, Ольгівському, Чарівному, Червоному, Малинівці та Левадному.

"Надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків, адміністративної будівлі та об'єктів соціальної інфраструктури", - додав голова ОВА.

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