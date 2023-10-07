Російський удар по селу Гроза: поліція ідентифікувала майже всіх загиблих

За даними правоохоронців, слідчі відібрали та опрацювали зразки ДНК 16 родичів. Ще 79 зразків з невпізнаних тіл та фрагментів останків опрацьовують в ДНК-лабораторії "АNDE"

"Поліція ідентифікувала 48 тіл загиблих в селі Гроза", - повідомили правоохоронці.

Що відомо про ракетний удар

Вчора російські терористи вдарили по селу Гроза Харківської області. Балістичні ракети "Іскандер" влучили у кафе та магазин. На момент атаки у кафе відбувалися поминки за полеглим військовим.

Серед жертв атаки 8-річний хлопчик. Вчорашній удар став наймасованішим за кількістю загиблих у Харківській області з початку повномасштабної війни.

У Повітряних силах припускають, що росіяни вдарили по селу Гроза з Воронезької області. Від початку повітряної тривоги до удару пройшло близько 10 хвилин.

Прокуратура Харківської області показала, як виглядає місце удару.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.