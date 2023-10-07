UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російський удар по селу Гроза: поліція ідентифікувала майже всіх загиблих

Фото: поліція ідентифікувала майже всіх загиблих в Грозі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Поліція ідентифікувала тіла майже всіх загиблих після російського удару в селі Гроза Куп’янського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Харківської області.

За даними правоохоронців, слідчі відібрали та опрацювали зразки ДНК 16 родичів. Ще 79 зразків з невпізнаних тіл та фрагментів останків опрацьовують в ДНК-лабораторії "АNDE"

"Поліція ідентифікувала 48 тіл загиблих в селі Гроза", - повідомили правоохоронці.

Що відомо про ракетний удар

Вчора російські терористи вдарили по селу Гроза Харківської області. Балістичні ракети "Іскандер" влучили у кафе та магазин. На момент атаки у кафе відбувалися поминки за полеглим військовим.

Серед жертв атаки 8-річний хлопчик. Вчорашній удар став наймасованішим за кількістю загиблих у Харківській області з початку повномасштабної війни.

У Повітряних силах припускають, що росіяни вдарили по селу Гроза з Воронезької області. Від початку повітряної тривоги до удару пройшло близько 10 хвилин.

Прокуратура Харківської області показала, як виглядає місце удару.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харковокупантиВійна Росії проти України