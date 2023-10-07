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Российский удар по селу Гроза: полиция идентифицировала почти всех погибших

Фото: полиция идентифицировала почти всех погибших в Гродно (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Полиция идентифицировала тела почти всех погибших после российского удара в селе Гроза Купянского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Харьковской области.

По данным правоохранителей, следователи отобрали и обработали образцы ДНК 16 родственников. Еще 79 образцов из неопознанных тел и фрагментов останков обрабатывают в ДНК-лаборатории "АNDE"

"Полиция идентифицировала 48 тел погибших в селе Гроза", - сообщили правоохранители.

Что известно о ракетном ударе

Вчера российские террористы ударили по селу Гроза Харьковской области. Баллистические ракеты "Искандер" попали в кафе и магазин. На момент атаки в кафе происходили поминки за павшим военным.

Среди жертв атаки - 8-летний мальчик. Вчерашний удар стал самым массированным по количеству погибших в Харьковской области с начала полномасштабной войны.

В Воздушных силах предполагают, что россияне ударили по селу Гроза из Воронежской области. С начала воздушной тревоги до удара прошло около 10 минут.

Прокуратура Харьковской области показала, как выглядит место удара.

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