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Російський удар пошкодив виробництво PepsiCo на Миколаївщині

20:04 30.08.2026 Нд
1 хв
У компанії вже оцінюють масштаб і обіцяють відновити постачання
aimg Валерія Абабіна
Російський удар пошкодив виробництво PepsiCo на Миколаївщині Фото: Компанія PepsiCo (Getty Images)
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Внаслідок обстрілу було пошкоджено виробництво PepsiCo у Миколаївській області. У компанії зазначили, що потраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний коментар PepsiCo Україна.

29 серпня внаслідок обстрілу пошкоджено виробництво PepsiCo у Миколаївській області. У компанії підтвердили відсутність постраждалих.

"Безпека наших співробітників - наш головний пріоритет, і ми підтверджуємо, що постраждалих немає", - ідеться в коментарі компанії.

Наразі PepsiCo оцінює повний масштаб наслідків і вживає заходів, щоб відновити постачання продукції клієнтам та споживачам в Україні.

У Миколаївській області компанія має два виробничі комплекси - зі снеків та напоїв. PepsiCo посідає провідні позиції на ринку соків із брендами "Сандора" та "Садочок", а також до неї входять газовані напої Pepsi, 7UP, Mirinda й холодний чай Lipton Ice Tea.

Нагадаємо, останніми днями під ударами РФ опинилася низка українських підприємств. Лише 27-28 серпня росіяни атакували об'єкти бізнесу - серед постраждалих "Епіцентр", "Нова пошта", лікеро-горілчаний завод "Хортиця" в Запоріжжі та інші компанії.

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