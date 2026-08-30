ua en ru
Вс, 30 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Российский удар повредил производство PepsiCo в Николаевской области

20:04 30.08.2026 Вс
1 мин
В компании уже оценивают масштаб и обещают возобновить поставки
aimg Валерия Абабина
Российский удар повредил производство PepsiCo в Николаевской области Фото: Компания PepsiCo (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В результате обстрела было повреждено производство PepsiCo в Николаевской области. В компании отметили, что пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный комментарий PepsiCo .

29 августа в результате обстрела повреждено производство PepsiCo в Николаевской области. В компании подтвердили отсутствие пострадавших.

"Безопасность наших сотрудников – наш главный приоритет, и мы подтверждаем, что пострадавших нет", – говорится в комментарии компании.

В настоящее время PepsiCo оценивает полный масштаб последствий и принимает меры по возобновлению поставок продукции клиентам и потребителям в Украине.

В Николаевской области компания имеет два производственных комплекса – по снекам и напиткам. PepsiCo занимает ведущие позиции на рынке соков с брендами "Сандора" и "Садочок", а также в нее входят газированные напитки Pepsi, 7UP, Mirinda и холодный чай Lipton Ice Tea.

Напомним, в последние дни под ударами РФ оказался ряд украинских предприятий. Лишь 27-28 августа россияне атаковали объекты бизнеса - среди пострадавших "Эпицентр", "Новая почта", ликероводочный завод "Хортица" в Запорожье и другие компании.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Бизнес
Новости
Хмара: уже есть потенциальные 4 перехватчика, которые могут сбивать реактивные "Шахеды"
Хмара: уже есть потенциальные 4 перехватчика, которые могут сбивать реактивные "Шахеды"
Аналитика
Возрождение на пепелище или строительство ТРЦ: что будет с книжным рынком на Почайне
Ирина Костюченко, Олег Хомчук Возрождение на пепелище или строительство ТРЦ: что будет с книжным рынком на Почайне