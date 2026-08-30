Российский удар повредил производство PepsiCo в Николаевской области
В результате обстрела было повреждено производство PepsiCo в Николаевской области. В компании отметили, что пострадавших нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный комментарий PepsiCo .
29 августа в результате обстрела повреждено производство PepsiCo в Николаевской области. В компании подтвердили отсутствие пострадавших.
"Безопасность наших сотрудников – наш главный приоритет, и мы подтверждаем, что пострадавших нет", – говорится в комментарии компании.
В настоящее время PepsiCo оценивает полный масштаб последствий и принимает меры по возобновлению поставок продукции клиентам и потребителям в Украине.
В Николаевской области компания имеет два производственных комплекса – по снекам и напиткам. PepsiCo занимает ведущие позиции на рынке соков с брендами "Сандора" и "Садочок", а также в нее входят газированные напитки Pepsi, 7UP, Mirinda и холодный чай Lipton Ice Tea.
Напомним, в последние дни под ударами РФ оказался ряд украинских предприятий. Лишь 27-28 августа россияне атаковали объекты бизнеса - среди пострадавших "Эпицентр", "Новая почта", ликероводочный завод "Хортица" в Запорожье и другие компании.