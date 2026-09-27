Російський удар пошкодив головний офіс "Київстар" у Києві

Нагадаємо, російські війська від ранку 27 вересня безперервно атакують Київ дронами. Один з безпілотників влучив у школу в Солом'янському районі столиці.

Ще один дрон влучив у нежитлову будівлю в Шевченківському районі столиці. Вінаслідок атаки постраждали четверо людей, серед них двоє 16-річних дітей.

Цієї ночі росіяни також атакували Київ дронами. Сталися пожежі у двох районах столиці, загинув чоловік.