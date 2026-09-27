Російський удар пошкодив головний офіс "Київстар" у Києві

Під час сьогоднішньої атаки Росії на Київ була пошкоджена будівля головного офісу мобільного оператора "Київстар".
Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі компанії.
"Сьогодні внаслідок ворожої атаки було пошкоджено будівлю головного офісу "Київстар" у Києві. Усі наші колеги в безпеці", - повідомили у пресслужбі.
Наразі команда "Київстар" оцінює наслідки атаки та координує необхідні подальші дії.
Нагадаємо, російські війська від ранку 27 вересня безперервно атакують Київ дронами. Один з безпілотників влучив у школу в Солом'янському районі столиці.
Ще один дрон влучив у нежитлову будівлю в Шевченківському районі столиці. Вінаслідок атаки постраждали четверо людей, серед них двоє 16-річних дітей.
Цієї ночі росіяни також атакували Київ дронами. Сталися пожежі у двох районах столиці, загинув чоловік.