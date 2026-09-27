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Российский удар повредил главный офис "Киевстар" в Киеве

13:35 27.09.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: российский удар повредил главный офис "Киевстар" в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Во время сегодняшней атаки России на Киев было повреждено здание главного офиса мобильного оператора "Киевстар".

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе компании.

"Сегодня в результате вражеской атаки было повреждено здание головного офиса "Киевстар" в Киеве. Все наши коллеги в безопасности", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время команда "Киевстар" оценивает последствия атаки и координирует необходимые действия.

Атаки на Киев

Напомним, российские войска с утра 27 сентября непрерывно атакуют Киев дронами. Один из беспилотников попал в школу в Соломенском районе столицы.

Еще один дрон попал в нежилое здание в Шевченковском районе столицы. В результате атаки пострадали четыре человека, среди них двое 16-летних детей.

Этой ночью россияне также атаковали Киев дронами. Произошли пожары в двух районах столицы, погиб мужчина.

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