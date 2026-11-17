У дипломатичному відомстві засудили удари Росії по Дніпру. Попри пошкодження будівлі, почесне консульство продовжує працювати, проте на період ремонтних робіт зв'язатися з представництвом можна виключно телефоном.

"Напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним правом. Росія повинна дотримуватися цих правил", - заявили у дипмісії.

Сибіга назвав цей інцидент черговим свідченням цілеспрямованих ударів Росії по мирних об'єктах і дипустановах, що є грубим порушенням міжнародних норм.

Фото: удар РФ по Дніпру пошкодив будівлю консульства Австрії (x.com/AustriaInUA)

"Росія має зіткнутися з посиленням міжнародного тиску. Кожен такий напад повинен мати наслідки та призводити до посилення санкцій", - наголосив глава МЗС.