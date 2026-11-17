В дипломатическом ведомстве осудили удары России по Днепру. Несмотря на повреждение здания, почетное консульство продолжает работать, однако на период ремонтных работ связаться с представительством можно только по телефону.

"Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. Россия должна соблюдать эти правила", - заявили в дипмиссии.

Сибига назвал этот инцидент очередным свидетельством целенаправленных ударов России по мирным объектам и дипучреждениям, что является грубым нарушением международных норм.

Фото: удар РФ по Днепру повредил здание консульства Австрии (x.com/AustriaInUA)

"Россия должна столкнуться с усилением международного давления. Каждое такое нападение должно иметь последствия и приводить к ужесточению санкций", - подчеркнул глава МИД.