Российский удар по Днепру повредил здание консульства Австрии (фото)
Российская атака на Днепр повредила здание почетного консульства Австрии. В результате вражеского обстрела никто из работников не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Посольства Австрии в Украине и сообщение главы МИД Андрея Сибиги.
В дипломатическом ведомстве осудили удары России по Днепру. Несмотря на повреждение здания, почетное консульство продолжает работать, однако на период ремонтных работ связаться с представительством можно только по телефону.
"Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. Россия должна соблюдать эти правила", - заявили в дипмиссии.
Сибига назвал этот инцидент очередным свидетельством целенаправленных ударов России по мирным объектам и дипучреждениям, что является грубым нарушением международных норм.
"Россия должна столкнуться с усилением международного давления. Каждое такое нападение должно иметь последствия и приводить к ужесточению санкций", - подчеркнул глава МИД.
Напомним, РФ вечером в понедельник, 16 ноября, атаковала Украину баллистическими ракетами. Враг ударил по Киеву, Днепру и Запорожью, в городах прогремели мощные взрывы.
Отметим, что после вражеских обстрелов часть потребителей в восьми областях остается без света. Самая сложная ситуация в Днепропетровской и Запорожской областях.