Російський туризм у тотальному занепаді: ніхто не хоче їхати навіть до Петербургу

Внутрішній туризм у РФ втрачає динаміку після короткого зростання 2023–2024 років - подорожувальники дедалі рідше обирають поїздки всередині країни, ніхто не їздить навіть до славнозвісного Санкт-Петербургу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Внутрішній туризм у Російській федерації демонструє явні ознаки сповільнення і втрати привабливості, свідчить аналіз ситуації.
Після короткого періоду зростання у 2023–2024 роках темпи приросту туристичних поїздок у межах РФ різко впали: у 2025 році вони скоротилися до мінімальних значень, а на 2026‑й очікується лише символічне зростання.
Особливо яскраво це помітно на прикладі Санкт‑Петербурга - одного з головних туристичних центрів країни. Попит на поїздки до міста знижується, а туристи дедалі частіше обирають інші напрямки або взагалі відмовляються від внутрішніх подорожей.
Аналітики відзначають низку проблем, які стримують розвиток галузі: високі ціни, слабка інфраструктура, низький рівень сервісу та застарілий туристичний продукт, що не відповідає сучасним очікуванням мандрівників.
У результаті навіть ті, хто все ще подорожує по Росії, змушені економити, скорочувати витрати і часто обирати лише одну поїздку на рік, що додатково тисне на туристичний ринок.
Експерти раніше також відзначали, що спад у секторі внутрішнього туризму частково пов’язаний із подорожчанням подорожей та низьким попитом серед населення, що може призвести до подальших труднощів для туристичної індустрії РФ у разі погіршення економічної ситуації.
Як відомо, РФ робить все, щоб утримати росіян всередині своєї федерації, тим більше, що потрібно багато чоловіків які б поповняли ряди військових в так званій СВО. У зв'язку з цим нещодавно російські урядовці обговорили можливість запровадження грошових зборів із громадян, які виїжджають за кордон.
Ще повідомлялось, як російський МЗС відмовляв своїх громадян від поїздок до Німеччини, оскільки там для росіян "несприятлива обстановка".