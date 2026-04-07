Российский туризм в тотальном упадке: никто не хочет ехать даже в Петербург

05:45 07.04.2026 Вт
Высокие цены и низкий уровень сервиса одни из причин падения туризма
aimg Юлия Маловичко
Фото: Санкт-Петербург в РФ (Getty Images)

Внутренний туризм в РФ теряет динамику после короткого роста 2023-2024 годов - путешественники все реже выбирают поездки внутри страны, никто не ездит даже в знаменитый Санкт-Петербург.

Внутренний туризм в Российской федерации демонстрирует явные признаки замедления и потери привлекательности, свидетельствует анализ ситуации.

После короткого периода роста в 2023-2024 годах темпы прироста туристических поездок в пределах РФ резко упали: в 2025 году они сократились до минимальных значений, а на 2026-й ожидается лишь символический рост.

Особенно ярко это заметно на примере Санкт-Петербурга - одного из главных туристических центров страны. Спрос на поездки в город снижается, а туристы все чаще выбирают другие направления или вообще отказываются от внутренних путешествий.

Аналитики отмечают ряд проблем, которые сдерживают развитие отрасли: высокие цены, слабая инфраструктура, низкий уровень сервиса и устаревший туристический продукт, не соответствующий современным ожиданиям путешественников.

В результате даже те, кто все еще путешествует по России, вынуждены экономить, сокращать расходы и часто выбирать только одну поездку в год, что дополнительно давит на туристический рынок.

Эксперты ранее также отмечали, что спад в секторе внутреннего туризма частично связан с подорожанием путешествий и низким спросом среди населения, что может привести к дальнейшим трудностям для туристической индустрии РФ в случае ухудшения экономической ситуации.

Как известно, РФ делает все, чтобы удержать россиян внутри своей федерации, тем более, что нужно много мужчин, которые бы пополняли ряды военных в так называемой СВО. В связи с этим недавно российские чиновники обсудили возможность введения денежных сборов с граждан, выезжающих за границу.

Еще сообщалось, как российский МИД отговаривал своих граждан от поездок в Германию, поскольку там для россиян "неблагоприятная обстановка".

