Российский туризм в тотальном упадке: никто не хочет ехать даже в Петербург

Внутренний туризм в Российской федерации демонстрирует явные признаки замедления и потери привлекательности, свидетельствует анализ ситуации.

После короткого периода роста в 2023-2024 годах темпы прироста туристических поездок в пределах РФ резко упали: в 2025 году они сократились до минимальных значений, а на 2026-й ожидается лишь символический рост.

Особенно ярко это заметно на примере Санкт-Петербурга - одного из главных туристических центров страны. Спрос на поездки в город снижается, а туристы все чаще выбирают другие направления или вообще отказываются от внутренних путешествий.

Аналитики отмечают ряд проблем, которые сдерживают развитие отрасли: высокие цены, слабая инфраструктура, низкий уровень сервиса и устаревший туристический продукт, не соответствующий современным ожиданиям путешественников.

В результате даже те, кто все еще путешествует по России, вынуждены экономить, сокращать расходы и часто выбирать только одну поездку в год, что дополнительно давит на туристический рынок.

Эксперты ранее также отмечали, что спад в секторе внутреннего туризма частично связан с подорожанием путешествий и низким спросом среди населения, что может привести к дальнейшим трудностям для туристической индустрии РФ в случае ухудшения экономической ситуации.