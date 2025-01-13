У російській Тулі сталась пожежа у військовому госпіталі (відео)

Масштабна пожежа сталась у військовому госпіталі російського міста Тула. Будівля належить до 39-го окремого медичного загону ВДВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

За даними російських ЗМІ, вогонь охопив один із поверхів військового шпиталю, розташованого на вулиці Радянська. Площа пожежі - 1000 квадратних метрів. На місці пожежі вже працюють рятувальники.

Також відомо, що вогонь перекинувся на покрівлю. . Попередня причина пожежі: коротке замикання проводки. У момент загоряння всередині було близько 200 осіб.

Наразі не відомо, що спричинило пожежу. Росіяни стверджують, що медпрацівників та пацієнтів "евакуювали". Про постраждалих не повідомлялося.