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У російській Тулі сталась пожежа у військовому госпіталі (відео)

Понеділок 13 січня 2025 15:14
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У російській Тулі сталась пожежа у військовому госпіталі (відео) Ілюстративне фото: у Тулі сталась пожежа у військовому госпіталі (t.me/mchs_official)
Автор: Наталія Кава

Масштабна пожежа сталась у військовому госпіталі російського міста Тула. Будівля належить до 39-го окремого медичного загону ВДВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

За даними російських ЗМІ, вогонь охопив один із поверхів військового шпиталю, розташованого на вулиці Радянська. Площа пожежі - 1000 квадратних метрів. На місці пожежі вже працюють рятувальники.

Також відомо, що вогонь перекинувся на покрівлю. . Попередня причина пожежі: коротке замикання проводки. У момент загоряння всередині було близько 200 осіб.

Наразі не відомо, що спричинило пожежу. Росіяни стверджують, що медпрацівників та пацієнтів "евакуювали". Про постраждалих не повідомлялося.

Раніше ми писали про те, що у Московській області 13 вересня спалахнула пожежа на коксогазовому заводі. Працівників підприємства евакуювали.

Також в Тульській області РФ спалахнула масштабна пожежа. Загоряння відбулось на заводі.

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