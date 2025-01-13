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В российской Туле произошел пожар в военном госпитале (видео)

Понедельник 13 января 2025 15:14
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В российской Туле произошел пожар в военном госпитале (видео) Иллюстративное фото: в Туле произошел пожар в военном госпитале (t.me/mchs_official)
Автор: Наталья Кава

Масштабный пожар произошел в военном госпитале российского города Тула. Здание относится к 39-му отдельному медицинскому отряду ВДВ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По данным российских СМИ, огонь охватил один из этажей военного госпиталя, расположенного на улице Советская. Площадь пожара - 1000 квадратных метров. На месте пожара уже работают спасатели.

Также известно, что огонь перекинулся на кровлю. Предварительная причина пожара: короткое замыкание проводки. В момент возгорания внутри было около 200 человек.

Пока не известно, что вызвало пожар. Россияне утверждают, что медработников и пациентов "эвакуировали". О пострадавших не сообщалось.

Ранее мы писали о том, что в Московской области 13 сентября вспыхнул пожар на коксогазовом заводе. Работников предприятия эвакуировали.

Также в Тульской области РФ вспыхнул масштабный пожар. Возгорание произошло на заводе.

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