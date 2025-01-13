В российской Туле произошел пожар в военном госпитале (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По данным российских СМИ, огонь охватил один из этажей военного госпиталя, расположенного на улице Советская. Площадь пожара - 1000 квадратных метров. На месте пожара уже работают спасатели.

Также известно, что огонь перекинулся на кровлю. Предварительная причина пожара: короткое замыкание проводки. В момент возгорания внутри было около 200 человек.

Пока не известно, что вызвало пожар. Россияне утверждают, что медработников и пациентов "эвакуировали". О пострадавших не сообщалось.