В российской Туле произошел пожар в военном госпитале (видео)
Масштабный пожар произошел в военном госпитале российского города Тула. Здание относится к 39-му отдельному медицинскому отряду ВДВ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.
По данным российских СМИ, огонь охватил один из этажей военного госпиталя, расположенного на улице Советская. Площадь пожара - 1000 квадратных метров. На месте пожара уже работают спасатели.
Также известно, что огонь перекинулся на кровлю. Предварительная причина пожара: короткое замыкание проводки. В момент возгорания внутри было около 200 человек.
Пока не известно, что вызвало пожар. Россияне утверждают, что медработников и пациентов "эвакуировали". О пострадавших не сообщалось.
Ранее мы писали о том, что в Московской области 13 сентября вспыхнул пожар на коксогазовом заводе. Работников предприятия эвакуировали.
Также в Тульской области РФ вспыхнул масштабный пожар. Возгорание произошло на заводе.
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