Російський терор є загрозою не лише одній Україні: Зеленський про ситуацію в Молдові

У понеділок, 5 грудня, РФ завдала масового ракетного удару по території України. Проте перебої з електрикою були знову зафіксовані в Молдові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Російський терор знову зачіпає сусідні держави. Знову перебої з електрикою в Молдові", - заявив президент.
За його словами, це вкотре доводить, що російська здатність до таких масованих терористичних ударів, це загроза не одній лише Україні, а усьому нашому регіону.
"Коли один терорист дестабілізує життя усіх це спільне завдання зупинити терор", - додав Зеленський.
Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, внаслідок чергового російського масованого удару по Україні є влучення по енергетичних об'єктах.
Президент Молдови Майя Санду засудила ракетну атаку РФ по інфраструктурі України, але не згадала ракету, що впала в Молдові.
У понеділок, 5 грудня, РФ завдала масового ракетного удару по території України. Одна з російських ракет потрапила до агропідприємства Молдови, проте не вибухнула.
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