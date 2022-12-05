Санду засудила ракетний удар по Україні. Але не згадала ракету у Молдові

Президент Молдови Майя Санду засудила ракетну атаку РФ по інфраструктурі України, але не згадала ракету, що впала в Молдові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Twitter .

Санду закликала міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію, щоб зупинити війну.

"Ми рішуче засуджуємо напади Росії, що повторюються, на громадянське населення і об'єкти України, а також на критично важливу інфраструктуру. Міжнародна спільнота має посилити тиск на Росію, щоб зупинити війну. Тільки так ми зможемо покласти край стражданням і загибелі людей", - зазначила президент Молдови.

Також у МЗС Молдови прокоментували ракетний удар по Україні та засудили їхні гуманітарні наслідки.

"Ці невиправдані дії призводять до драматичних наслідків в Україні, залишаючи людей без електрики, опалення, а в деяких випадках і води. Дипломатичні установи Республіки Молдова в Україні уважно стежать за розвитком безпекової ситуації", - йдеться у заяві відомства.