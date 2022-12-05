ua ru
Пн, 05 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Санду засудила ракетний удар по Україні. Але не згадала ракету у Молдові

Новость на русском →
Кишинів, Понеділок 05 грудня 2022 20:35
Санду засудила ракетний удар по Україні. Але не згадала ракету у Молдові Фото: президент Молдови Майя Санду (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Молдови Майя Санду засудила ракетну атаку РФ по інфраструктурі України, але не згадала ракету, що впала в Молдові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Twitter.

Санду закликала міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію, щоб зупинити війну.

"Ми рішуче засуджуємо напади Росії, що повторюються, на громадянське населення і об'єкти України, а також на критично важливу інфраструктуру. Міжнародна спільнота має посилити тиск на Росію, щоб зупинити війну. Тільки так ми зможемо покласти край стражданням і загибелі людей", - зазначила президент Молдови.

Також у МЗС Молдови прокоментували ракетний удар по Україні та засудили їхні гуманітарні наслідки.

"Ці невиправдані дії призводять до драматичних наслідків в Україні, залишаючи людей без електрики, опалення, а в деяких випадках і води. Дипломатичні установи Республіки Молдова в Україні уважно стежать за розвитком безпекової ситуації", - йдеться у заяві відомства.

Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, внаслідок чергового російського масованого удару по Україні є влучення по енергетичних об'єктах.

Додамо, в Україні спостерігають перебої зі світлом на тлі ракетних запусків РФ. У кількох областях повідомляють про масові відключення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова Мая Санду ракетный удар
NEWS
Окупанти завдали нового масованого удару по Україні: всі наслідки атаки
Окупанти завдали нового масованого удару по Україні: всі наслідки атаки
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії