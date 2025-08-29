Російський термінал в Усть-Лузі позбавили половини потужностей з експорту нафти, - Reuters
Експортний термінал Усть-Луга у вересні працюватиме на рівні близько 350 тисяч барелів на добу, що становить приблизно половину його звичайної потужності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зниження пов'язане з пошкодженням трубопровідної інфраструктури внаслідок атак українських дронів. Це ускладнює експорт російської нафти і може призвести до перебоїв з поставками.
Наслідки атак дронів
Проблеми в Усть-Лузі почалися після ударів по нафтоперекачувальній станції в Унечі Брянської області раніше в серпні. Унеча є ключовим транзитним вузлом для нафти, що йде в Усть-Лугу.
Атаки також торкнулися прокачування нафтопроводом "Дружба", який постачає нафту в Білорусь, Словаччину та Угорщину. У Словаччині заявили, що цього тижня поставки трубопроводом відновилися в тестовому режимі.
Ремонт і обхідні маршрути
Джерела не уточнили, який саме трубопровід було пошкоджено, але підтвердили, що ремонтні роботи вже тривають. При цьому термін повної реставрації поки не визначено.
Падіння потужності в Усть-Лузі призведе до перенаправлення обсягів нафти в російські порти Приморськ і Новоросійськ. Це може допомогти обмежити втрати експорту.
Реакція влади
Російська влада публічно не коментує масштаб пошкоджень і наслідки для графіка експорту.
Оператор трубопроводів і терміналу, компанія "Транснефть", відмовилася від коментарів.
Нагадаємо, удари українських дронів значно вплинули на російські нафтові потужності, вивівши з ладу близько 17% НПЗ, що еквівалентно 1,2 млн барелів на день.
Це призвело до того, що Росія була змушена збільшити експорт сирої нафти за нижчою ціною.