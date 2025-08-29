Російський термінал в Усть-Лузі позбавили половини потужностей з експорту нафти, - Reuters

Експортний термінал Усть-Луга у вересні працюватиме на рівні близько 350 тисяч барелів на добу, що становить приблизно половину його звичайної потужності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зниження пов'язане з пошкодженням трубопровідної інфраструктури внаслідок атак українських дронів. Це ускладнює експорт російської нафти і може призвести до перебоїв з поставками.

Наслідки атак дронів

Проблеми в Усть-Лузі почалися після ударів по нафтоперекачувальній станції в Унечі Брянської області раніше в серпні. Унеча є ключовим транзитним вузлом для нафти, що йде в Усть-Лугу.

Атаки також торкнулися прокачування нафтопроводом "Дружба", який постачає нафту в Білорусь, Словаччину та Угорщину. У Словаччині заявили, що цього тижня поставки трубопроводом відновилися в тестовому режимі.

Ремонт і обхідні маршрути

Джерела не уточнили, який саме трубопровід було пошкоджено, але підтвердили, що ремонтні роботи вже тривають. При цьому термін повної реставрації поки не визначено.

Падіння потужності в Усть-Лузі призведе до перенаправлення обсягів нафти в російські порти Приморськ і Новоросійськ. Це може допомогти обмежити втрати експорту.

Реакція влади

Російська влада публічно не коментує масштаб пошкоджень і наслідки для графіка експорту.

Оператор трубопроводів і терміналу, компанія "Транснефть", відмовилася від коментарів.