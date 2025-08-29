ua en ru
Российский терминал в Усть-Луге лишили половины мощностей по экспорту нефти, - Reuters

Пятница 29 августа 2025 08:16
Российский терминал в Усть-Луге лишили половины мощностей по экспорту нефти, - Reuters Фото: дроны лишили Россию половину экспорта нефти через Усть-Лугу (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Экспортный терминал Усть-Луга в сентябре будет работать на уровне около 350 тысяч баррелей в сутки, что составляет примерно половину его обычной мощности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Снижение связано с повреждением трубопроводной инфраструктуры в результате атак украинских дронов. Это усложняет экспорт российской нефти и может привести к перебоям с поставками.

Последствия атак дронов

Проблемы в Усть-Луге начались после ударов по нефтеперекачивающей станции в Унече Брянской области ранее в августе. Унеча является ключевым транзитным узлом для нефти, идущей в Усть-Лугу.

Атаки также затронули прокачку по нефтепроводу "Дружба", который поставляет нефть в Беларусь, Словакию и Венгрию. В Словакии заявили, что на этой неделе поставки по трубопроводу возобновились в тестовом режиме.

Ремонт и обходные маршруты

Источники не уточнили, какой именно трубопровод был поврежден, но подтвердили, что ремонтные работы уже ведутся. При этом срок полной реставрации пока не определен.

Падение мощности в Усть-Луге приведет к перенаправлению объемов нефти в российские порты Приморск и Новороссийск. Это может помочь ограничить потери экспорта.

Реакция властей

Российские власти публично не комментируют масштаб повреждений и последствия для графика экспорта.

Оператор трубопроводов и терминала, компания "Транснефть", отказалась от комментариев.

Напомним, удары украинских дронов значительно повлияли на российские нефтяные мощности, выведя из строя около 17% НПЗ, что эквивалентно 1,2 млн баррелей в день.

Это привело к тому, что Россия была вынуждена увеличить экспорт сырой нефти по более низкой цене.

