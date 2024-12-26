Російський танкер із газом за 4 місяці обійшов пів світу, але не знайшов покупця

Судно, що перевозить партію російського скрапленого природного газу, судячи з усього, вивантажує паливо в сховище на Далекому Сході країни. Він не знайшов покупця, готового обійти обмеження США, незважаючи на чотиримісячну подорож по всьому світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Танкер Pioneer, що перевозить вантаж із російського заводу Arctic LNG 2, пришвартувався поруч із плавучим сховищем "Коряк" на Камчатці 26 грудня, згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg. Імовірно, газ зберігатиметься там, поки не знайдеться покупець.

www.bloomberg.com

Проєкти Pioneer і "Коряк" потрапили під санкції США.

Pioneer був помічений на супутникових знімках, коли він забирав першу партію з "Арктик СПГ 2" на початку серпня - незважаючи на маскування переміщення за допомогою інформації про місце розташування, яка вводить в оману, - але потім провів більше чотирьох місяців у пошуках клієнта. Тривала подорож підкреслює, як обмеження США заважають планам Москви щодо розширення експорту ЗПГ утричі до 2030 року.

Хоча кілька партій з "Арктик СПГ 2", новітнього російського підприємства, були експортовані, всі вони здійснювалися з використанням суден "тіньового флоту", і жодна з них не пришвартувалася в іноземному порту, оскільки потенційні покупці побоюються заходів у відповідь з боку США.