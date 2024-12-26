ua en ru
Чт, 26 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Російський танкер із газом за 4 місяці обійшов пів світу, але не знайшов покупця

Росія, Четвер 26 грудня 2024 13:31
UA EN RU
Російський танкер із газом за 4 місяці обійшов пів світу, але не знайшов покупця Фото: Москва не може продати газ
Автор: Олександр Білоус

Судно, що перевозить партію російського скрапленого природного газу, судячи з усього, вивантажує паливо в сховище на Далекому Сході країни. Він не знайшов покупця, готового обійти обмеження США, незважаючи на чотиримісячну подорож по всьому світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Танкер Pioneer, що перевозить вантаж із російського заводу Arctic LNG 2, пришвартувався поруч із плавучим сховищем "Коряк" на Камчатці 26 грудня, згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg. Імовірно, газ зберігатиметься там, поки не знайдеться покупець.

Російський танкер із газом за 4 місяці обійшов пів світу, але не знайшов покупцяwww.bloomberg.com

Проєкти Pioneer і "Коряк" потрапили під санкції США.

Pioneer був помічений на супутникових знімках, коли він забирав першу партію з "Арктик СПГ 2" на початку серпня - незважаючи на маскування переміщення за допомогою інформації про місце розташування, яка вводить в оману, - але потім провів більше чотирьох місяців у пошуках клієнта. Тривала подорож підкреслює, як обмеження США заважають планам Москви щодо розширення експорту ЗПГ утричі до 2030 року.

Хоча кілька партій з "Арктик СПГ 2", новітнього російського підприємства, були експортовані, всі вони здійснювалися з використанням суден "тіньового флоту", і жодна з них не пришвартувалася в іноземному порту, оскільки потенційні покупці побоюються заходів у відповідь з боку США.

"Арктик СПГ 2" був змушений тимчасово зупинити виробництво в жовтні через брак як покупців, так і суден, здатних переміщатися крижаними водами об'єкта. Росія поспішає будувати криголами, і дані відстеження суден вказують на те, що перший такий танкер проходить морські випробування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газ Російська Федерація
NEWS
Повітряні сили ЗСУ уразили завод з виробництва палива для балістики у Росії
Повітряні сили ЗСУ уразили завод з виробництва палива для балістики у Росії
DAILY
Олексій Позняк, Інститут демографії: Ніякого примусового повернення біженців бути не може
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Олексій Позняк, Інститут демографії: Ніякого примусового повернення біженців бути не може