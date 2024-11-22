На великому газовому заводі в Росії погасло світло через санкції

На єдиному в Росії будівельному майданчику з виробництва модулів скрапленого газу активність різко знизилася. Це ще одна ознака того, що західні санкції підривають прагнення Москви стати провідним гравцем на цьому ключовому енергетичному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Об'єкт "Новатека" в Білокам'янці на Баренцевому морі, який називають "заводом з виробництва установок СПГ", мабуть, значною мірою законсервований.

Наприкінці жовтня та на початку листопада інтенсивність нічного освітлення на заводі була найнижчою з 2019 року, згідно з супутниковими спостереженнями, зібраними та проаналізованими Групою спостереження за Землею в Інституті державної політики Пейна в Колорадо.

Copernicus Sentinel

Передбачалося, що цей майданчик стане унікальним хабом для внутрішнього складання так званих LNG-поїздів - модульних переробних заводів, здатних олоджувати природний газ до рідкої форми. Але після будівництва двох поїздів для "Арктік СПГ 2", новітнього експортного об'єкта Росії, відсутні ознаки активності, яка була б потрібна для подальшого розширення потужностей в найближчому майбутньому.

Це через напрями США та Європи щодо обмеження доходів Москви від енергоносіїв після її вторгнення до України. Західні держави ввели санкції проти "Новатека" та всіх його майбутніх проектів СПГ, включаючи виробничі підприємства, перевалочні потужності та танкери.

"Середня яскравість електричного освітлення на об'єкті знизилася на 75% порівняно з 2021-2023 роками", що свідчить про різке зниження промислової активності в Білокам'янці, сказав доктор Михайло Жижин, науковий співробітник EOG з багаторічним досвідом наукового програмування для дистанційного зондування нічного боку Землі.

Газовий проект

Замість того, щоб будувати потужності з виробництва СПГ з нуля у складному арктичному кліматі, "Новатек" запропонував зібрати їх у більш м'яких умовах недалеко від порту Мурманськ. На верфі в Білокам'янці були збудовані перші дві лінії для "Арктік СПГ 2", кожна з яких складалася з 14 модулів, встановлених на гігантській плавучій гравітаційній платформі.

Після завершення - одна в липні 2023 року, а інша цього року - вони були відбуксовані на відстань близько 1500 морських миль Північним морським шляхом невеликим флотом буксирів і пришвартовані на півострові Гидан, подорож тривала близько трьох тижнів.

Ці лінії були успішно встановлені на "Арктик СПГ 2", і одна з них виробляла ЗПГ до першої половини жовтня, коли західні санкції ускладнили як доставку, так і продаж вантажів і значною мірою зупинили об'єкт.

Третя лінія, збудована лише частково, залишається у Білокам'янці, показують супутникові знімки. Повідомлялося, що "Новатек" планує згорнути операції на Білокам'янці до 2025 року та початку 2026 року.

Супутникові знімки

Супутники відстежують нічне освітлення поверхні по всьому світу з 1970-х років, і ці дані добре зарекомендували себе як непрямі показники наземної діяльності. Вони використовувалися для оцінки промислового розвитку, переміщення населення або економіки регіонів та країн. Цей метод надає достатньо докладних даних для оцінки продуктивності окремих об'єктів, таких як тартак у Британській Колумбії.

На будівельному майданчику "Новатека" інтенсивність світла була найвищою у період з 2022 по 2023 рік, що збіглося з періодом, коли на об'єкті будувалися дві лінії для Arctic LNG 2, показують дані Payne Institute. Наступне затемнення світла в Білокам'янці свідчить про зупинення будівництва на майданчику та відступ від мети Росії зайняти до 20% світового ринку ЗПГ протягом наступного десятиліття.

"Майбутні російські проекти СПГ також повинні були використовувати будівельний центр Білокам'янка для попереднього складання модулів", - сказала Лора Пейдж, аналітик з природного газу та СПГ у дослідній компанії Kpler.

Відсутність активності на об'єкті вказує на затримку у реалізації цих проектів, які "вважалися критично важливими для Росії у досягненні її мети - вийти на експорт СПГ обсягом 100 мільйонів тонн на рік до 2030 року".