Российский танкер с газом за 4 месяца обошел полмира, но не нашел покупателя

Судно, перевозящее партию российского сжиженного природного газа, по всей видимости, выгружает топливо в хранилище на Дальнем Востоке страны. Он не нашел покупателя, готового обойти ограничения США, несмотря на четырехмесячное путешествие по всему миру.

Танкер Pioneer, перевозящий груз с российского завода Arctic LNG 2, пришвартовался рядом с плавучим хранилищем "Коряк" на Камчатке 26 декабря, согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg. Вероятно, газ будет храниться там, пока не найдется покупатель.

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Проекты Pioneer и "Коряк" попали под санкции США.

Pioneer был замечен на спутниковых снимках, когда он забирал первую партию с "Арктик СПГ 2"в начале августа - несмотря на маскировку перемещения с помощью вводящей в заблуждение информации о местоположении - но затем провел более четырех месяцев в поисках клиента. Длительное путешествие подчеркивает, как ограничения США мешают планам Москвы по расширению экспорта СПГ в три раза к 2030 году.

Хотя несколько партий с "Арктик СПГ 2", новейшего российского предприятия, были экспортированы, все они осуществлялись с использованием судов "теневого флота", и ни одна из них не пришвартовалась в иностранном порту, поскольку потенциальные покупатели опасаются ответных мер со стороны США.