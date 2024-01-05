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Російський спецборт прилетів до Криму після вчорашнього удару по командному пункту

Ілюстративне фото: російський спецборт прилетів до Криму після вчорашнього удару по командному пункту (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Борт спеціального льотного загону "Росія" сьогодні, 5 січня, прилетів до Криму. Це сталося після вчорашнього удару ЗСУ по командному пункту окупантів на півострові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримський вітер" у Telegram.

Як зазначає канал, літак Ан-148 вимкнув транспондер після того, як увійшов у повітряний простір над Кримом.

Фото: спецборт Росії прибув до Криму 5 січня (t.me/Crimeanwind)

Борти спеціального льотного загону Росія зазвичай перевозять посадових осіб РФ, а також інших важливих осіб російських спецслужб або збройних сил.

Спеціальний льотний загін перебуває у підпорядкуванні управління справами президента РФ.

Удар по командному пункту у Криму

Нагадаємо, вчора, 4 січня, у Криму пролунала низка вибухів. У мережі публікували фото та відео, на яких можна побачити, що на півострові були "прильоти".

Пізніше у Збройних силах України підтвердили, що було завдано удару по командному пункту ворога під Севастополем. Інформації про втрати РФ поки що немає.

При цьому командувач Повітряних сил ЗСУ подякував українським пілотам за бездоганну роботу.

 

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